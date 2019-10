Top 5 plante de apartament rezistente

Viața la oraș este guvernată de stres, praf și zgomot, iar apratamentul de bloc poate deveni o mică oază verde, cu puțin efort. Evident, toată lumea ar dori plante pe care să le îngrijești cât mai puțin și să nu fie deloc pretențioase cu viața la bloc.

Urmatoarele 5 plante de apartament cresc singure. De fapt, cea mai mare problema va fi ce sa faceti cu toti puietii pe care aceste plante ii vor produce. Toate aceste plante pot trai cu lumina putina, indirecta si se simt bine la temperatura camerei.

Ca orice alte plante de casa, ele pot fi afectate de paraziti specifici, insa daca sunt ingrijite cum trebuie nu trebuie decat sa va faceti griji pentru putrezirea radacinilor datorate udarii excesive. Deci aceste 6 plante sunt perfecte pentru cei care uita sa ude plantele, scrie cartiagricole.ro

1. Pana cocosului (Aspidistra elatior) traieste si in cele mai vitrege conditii, chiar si afara in umbra deasa. Prefera lumina putina. Creste in manunchi. Are frunze lungi ca si niste sabii, ascutite. Ocazional infloreste in casa. Exista si o varietate cu dungi albe.

2. Cactusul de Craciun este o varietate de cactus care produce flori de un roz intens sau rosu, la inceputul iernii. Se pare ca se simte cel mai bine cand este ignorata. Se comporta bine la lumina scazuta, dar va face mai multe flori la lumina puternica. Puteti forta planta sa infloreasca in decembrie tinand-o in intuneric total 12 ore in timpul noptii, de la mijlocul lui Octombrie pana cand apar mugurii. O metoda si mai usoara este sa i tineti la temperaturi joase din Noiembrie. Lasati-o cat sunteti la servici pe balcon sau intr-o zona a casei unde caldura este oprita.

3. Dracena e folosita de multa vreme in aranjamente de plante stradale. De obicei vedeti o Dracena tepoasa in mijlocul unor plante cu flori. Exista o mare varietate de plante si majoritatea constituie plante de casa excelente si usor de ingrijit. Exista si Dracena Marginata care seamana cu un mic palmier si poate ajunge chiar si la 3 metri inaltime. Cresc cel mai bine in lumina puternica si daca sunt udate atunci cand pamantul s-a uscat. Chiar daca s-a ofilit, isi va reveni imediat ce este udata din nou. Bambusul japonez (Dracena sanderian) creste de obicei in apa, insa atunci cand ii cresc radacinile mai mari se simte mult mai bine in pamant.

4. Limba soacrei (Sansevieria) numita astfel datorita frunzelor lungi si ascutite si pentru ca nu moare niciodata. Este o planta de casa ce traieste mult si este usor de intretinut. Tolereaza bine, lumina scazuta, puneti-i apa din cand in cand sau va putrezi. Trebuie udata doar de 1-2 ori pe iarna daca sta inauntru, in functie de umiditate. In diferitele forme, necesita uneori mai multa lumina si poate fi mai dificil de intretinut. Exista si o varianta pitica, Sanseveria trifasciata “Hahnii”.

5. Epipremnum este o planta foarte usor de intretinut, aproape imposibil de omorat. Plante care atarna si care continua sa creasca pana la peste 3 m. Tunderea plantelor le va face mai bogate la baza si fiecare bucata taiata poate fi pusa in apa pentru a face mai multe plante. Este bine sa le lasati sa se usuce dupa ce le udati, dar daca le lasati prea mult, in final ele vor putrezi. Tolereaza bine toate tipurile de lumina, chiar si lumina artificiala. Puteti sa le lasati sa atarne sau sa le sprijiniti de un suport. Exista multe varietati.