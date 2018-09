Tăriceanu se spală pe mâini: Postul de la Justiție este al PSD, n-am vorbit despre Toader

Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu nu vrea să intre într-o polemică cu Liviu Dragnea, legat de situația ministrului Justiției Tudorel Toader. Întrebat cum comentează declarația lui Dragnea, potrivit căreria portofoliul Justișției aparține PSD, Tăriceanu s-a rezumat să confirme situația. Liderul ALDE i-a transmis însă și o săgeată lui Liviu Dragnea, afirmând că niciunul dintre partidele coaliției nu poate guverna singur.

Întrebat dacă se va opune unei eventuale remanieri a lui Tudorel Toader, Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că nu a discutat acest subiect nici cu Liviu Dragnea, nici cu ministrul Justiției. "În ceea ce îl privește pe domnul Toader, mi-am exprimat punctul de vedere ieri (miercuri - N.R.) și am făcut comentarii legate de prestația sa. Nu am lăsat niciun moment să se înțeleagă că acesta ar fi postul ALDE. Domnul Toader, de altfel, este ministru independent pe un post care este al PSD. Chestiunea este simplă și clară. Nu am primit din partea colegilor o astfel de solicitare în ceea ce îl privește pe Tudorel Toader. De altfel, nici nu am discutat cu Liviu Dragnea subiectul remanierii", a afirmat liderul ALDE.

Referitor la o altă declaratie a lui Liviu Dragnea, potrivit căruia și postul de președinte al Senatului aparține tot PSD, Călin Popescu Tăriceanu i-a transmis un mesaj fără echivoc.

"Sunt convins că domnul Dragnea nu a făcut această afirmație într-un spirit polemic, tocmai de aceea nici răspunsul meu nu va fi unul polemic. (...) Trebuie să spun că unul fără altul nu am putea să asigurăm majoritatea și să guvernăm," a declarat Tăriceanu.