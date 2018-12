Tăriceanu vine cu propuneri: "România trebuie vindecată de nedreptăți și abuzuri"

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a participat la Consiliul Național al PSD, acolo unde a ținut un discurs în care a lansat mai multe atacuri.

Printre cei vizați de atacurile liderului ALDE s-a numărat și Klaus Iohannis pe care l-a comparat cu Traian Băsescu. Mai mult decât atât, Tăriceanu a condamnat protocoalele din justiţie şi "statul paralel", pledând pentru stoparea abuzurilor, printr-un "moment zero".

"S-a ajuns ca un numar redus de persoane, ca Maior, Colea, Kovesi, Livia Stanciu, sa stabileasca de cine poate fi presedinte, cine poate fi ministru, pana la cine poate fi numit director general intr-un minister. Lucrurile au luat-o complet razna in 2010 şi lucrurile nu s-au schimbat nici dupa schimbarea locatarului de la Cotroceni. Judecatorii primeau într-un plic informatii confidentiale, nu probe, despre acuzati, informatii la care acuzatii sau avocatii lor nu aveau acces. Acuzatii erau condamnati in baza informatiilor secrete, nu a probelor, aceasta este esenta protocoalelor. De ce au facut judecatorii acest lucru? Probabil ca au crezut ca facand asa sunt patrioti. Nu stiu daca e ceva patriotic in a incalca legea si Constitutia. Erau santajati cu dosare. Asa intelegem opozitia aproape turbata a statului paralel la schimbarea legilor justitiei, la infiintare sectiei speciale de investigare a magistratilor. Ce e de facut? Inchidem ochii si ne prefacem ca aceste acuzutii nu exista? Se va schimba ceva daca ne prefacem ca aceste abuzuri nu exista? Trebuie sa existe un moment zero, trebuie sa tagem linie si sa o luam de la capat. Romania trebuie vindecata de nedreptati si abuzuri, trebuie sa inceapa sa se uite mai mult inainte si mai putin inapoi", a afirmat Tăriceanu.

De asemenea, președintele ALDE a explicat că obiectivul este ca această coaliție PSD-ALDE să reziste până în 2024 și a spus că inclusiv la alegerile prezidențiale cele două partide trebuie să meargă împreună.

"Vedeți câteodată că cele două partide ale coaliției au partide diferite și mulți se grăbesc să ne cânte prohodul. Realitatea este că putem avea opinii diferite, dar ceea ce ne apropie sunt principiile. Fiți liniștiți și spuneți colegilor și simpatizanților PSD că atât timp cât ne unesc aceste principii, coaliția merge mai departe și, așa cum am discutat de mai multe ori, trebuie să ne propunem nu doar orizontul 2020. Așa cum am discutat cu Liviu în ultima perioadă, orizontul nostru trebuie să fie 2024 pentru că avem multe lucruri de făcut împreună și dacă nu le facem noi, cine să le facă?. Și încă ceva, era important: împreună vom câștiga alegerile prezidențiale, împreună îl vom bate pe Iohannis”, a declarat Tăriceanu."