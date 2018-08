Tăriceanu, despre OUG anunţată de Toader: Şi vinovatul are dreptul la un proces corect

Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca anuntul ministrului Justitiei privind adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale ar fi un demers "foarte corect", pentru ca "si vinovatii au dreptul la un proces corect".

"Foarte corect. Nu stiu ce declaratie a facut ministrul, dar daca asta intentioneaza, e un punct de vedere corect. Actul de justitie a fost profund afectat de existenta protocoalelor si de interceptarile ilegale ale telefoanelor, asa cum a reiesit din decizia CCR si acestea reprezinta grave incalcari ale drepturilor si libertatilor cetatenesti care nu pot fi acceptabile intr-o tara democratica. Acest caz este unic in componenta Uniunii Europene, un caz unic si foarte grav", a sustinut Tariceanu, intrebat cum comenteaza anuntul lui Tudorel Toader, noteaza ziare.com.



"Este un pas inainte pentru repararea unor ilegalitati. E foarte grav. Vreau sa subliniez un lucru. Chiar si cei care sunt vinovati au dreptul la un proces corect in care procedurile sunt respectate si legile sunt respectate. Nu mai vorbim de faptul ca probabil sunt si oameni nevinovati care au avut de suferit din cauza aceasta. Dar, de principiu, intr-o tara in care functioneaza justitia corect, chiar si cel vinovat are dreptul la un proces corect", a adaugat presedintele ALDE.

Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri seara, ca-i va propune premierului adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, Tudorel Toader precizand ca va face aceasta propunere intr-un timp scurt, dupa terminarea concediilor.