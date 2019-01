Tânărul care a avut relații intime cu 150 de bărbați face o dezvăluire uluitoare: "Eram stăpânul..."

Tânărul care a avut relații intime cu 150 de bărbați face o dezvăluire uluitoare

Dominic Hilton, un tânăr în vârstă de 27 de ani, susține că a întreținut relații intime cu peste 150 de bărbați. Acesta recunoaște că și-a început activitatea sexuală la 14 ani și că, timp de un an, a activat și ca escortă masculină.

În 2017, de Crăciun, Dominic s-a despărțit de partenerul său și a decis să ia o "pauză de sex" pentru un an. La început, s-a temut că decizia îi va umbri viața. Credea că va fi izolat și că totul se va destrăma în jur.



Nu mică i-a fost mirarea când și-a dat seama că, de fapt, devenise mai fericit, mai deschis, mai sigur pe sine.



Soarta a făcut ca, într-o vacanță cu prietenii, să treacă prin alt "șoc". În timp ce era în Spania, acesta a observat că nu mai simte niciun fel de atracție pentru bărbați. Acum, femeile i se păreau fascinante. Brusc, Dominic și-a dat seama că este heterosexual, în ciuda sfaturilor primite de la prieteni care îi spuneau că, de fapt, ar fi bisexal.



În prezent, Dominic susține sus și tare că nu vrea să mai audă de bărbați și că-și dorește să strângă în brațe numai femei.



"Nici prin gând nu-mi trecea că abstinența îmi va schimba radical viața. Țin minte că prietenii îmi spuneau că n-o să reușesc. Dar am făcut-o! Și faptul că am luat această pauză m-a făcut să înțeleg că numai părerea mea conta, nu și a celor cu care împărțeam așternutul. Eram stăpânul propriilor decizii! Mi-am dat seama că nu trebuia să mai impresionez pe nimeni. Am mai fost într-o vacanță, dar, uitându-mă la tipii de acolo, mi-am dat seama că pur și simplu nu mă mai interesau. Nu mă mai simțeam atras de bărbați", a povestit Dominic.