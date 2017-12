Superstiţii: Ce se întâmplă dacă intri în Anul Nou cu datorii? Este mai grav decât îţi imaginezi

Superstiţiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care speră că în acest fel vor scăpa de ghinion şi vor atrage doar lucruri bune în viaţa lorAceste superstiţii iau multe forme, de la umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper, la dansul în aer liber.

Vă prezentăm în continuare câteva astfel de obiceiuri pentru alungarea ghinionului şi pentru atragerea prosperităţii.

–este bine să nu vă găsească anul nou cu datorii, altfel veţi avea datorii tot anul;



–nu e bine ca între Crăciun şi Anul Nou să se tricoteze, să se coase, să se spele rufele;



–dorinţa pusă la miezul nopţii de Revelion are toate şansele să se împlinească;



–este bine să aveţi pe masa de Crăciun şi de Anul Nou crenguţe de vâsc. Aduce noroc;



– aduce ghinion să puneţi calendarul pe perete înainte ca noul an să înceapă;



–aduce ghinion să intraţi în noul an fără niciun ban în buzunar, este bine să aveţi bani (mai ales noi) în fiecare portofel;

–primul om care va trece pragul în prima zi din noul an va influenţa tot anul. Persoanele blonde sau roşcate aduc ghinion, persoanele brunete aduc noroc;



–prima persoana care va suna sau va bate la uşă în prima zi din noul an trebuie primită. Dacă prima persoană care va intra în casa e femeie – va fi un an prost, dacă e bărbat – va fi un an norocos;



–nu spălaţi nimic în prima zi a noului an;



–prima zi din noul an trebuie să vă găsească în curaţenie deplină, deci este bine ca înaintea anului nou să faceţi curăţenie şi în cele mai ascunse unghere;



–îmbrăcaţi-vă cu haine noi pe 1 ianuarie;



–nu spargeţi nimic în prima zi a noului an;



–nu plângeti în prima zi a noului an;



–faceţi mult zgomot la miezul nopţii pentru a alunga spiritele rele;



–nu împrumutaţi bani şi nu faceţi datorii pe 1 ianuarie;



–aduce noroc să mâncaţi carne de porc sau linte de Anul Nou;



–Anul Nou va fi luminos şi bun dacă se lasă o lampă sau o lumânare aprinsă până dimineaţa;



–este bine să vă îmbrăcaţi în roşu în noaptea de Revelion;



–nu înjuraţi şi nu folosiţi cuvinte urâte în ajun de An Nou;



–lăsaţi uşa, geamul, dulapurile deschise în noaptea de Anul Nou;



–copiii născuţi de Crăciun sau de Anul Nou sunt norocoşi.