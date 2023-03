"Ca tendinta generala pentru urmatoarea saptamana, vom observa o incalzire a vremii, chiar daca astazi, spre exemplu, vom avea variatii termice modeste pentru Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, unde nebulozitatea va persista. In aceste zone, va ploua, temperaturile maxime vor fi undeva la 9-10 grade. In celelalte regiuni, insa, maximele vor atinge 14, chiar 16 grade", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Șerban.

Maine, va fi mai frumos in toate regiunile, se incalzeste si in jumatatea estica. Vor fi peste 10-17 grade in vestul teritoriului.

Saptamana viitoare, vom avea temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei in partea de sud a tarii, pana la mijlocul saptamanii. De la mijlocul saptamanii viitoare, vremea va fi deosebit de calda, cu maxime peste 20 de grade.

Luni si marti vor mai cadea precipitatii sub forma de ploaie, dar slabe cantitativ.

Minimele vor fi in crestere. In aceasta dimineata, avem temperaturi negative in depresiunile din estul Transilvaniei, spre -10 grade, dar saptamana viitoare, minimele vor fi pozitive in aproape toata tara, a mai spus meteorologul.

In ceea ce priveste vantul, acesta va slabi in instensitate. "Azi vom mai avea usoare intensificari in sudul Moldovei, in Baragan si Dobrogea", a mai spus Alina Șerban.

"In Bucuresti, daca acum ne bucuram de soare, spre seara se va innora, temperaturile maxime la acel moment vor fi undeva la 10-12 grade. Noaptea va fi destul de calda daca apare nebulozitatea. Maine, vom avea 13-14, o vreme frumoasa. De saptamana viitoare, temperaturile vor fi in crestere, din a doua parte a saptamanii maximele vor depasi 10 grade", a mai spus meteorologul ANM.