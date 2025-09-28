Vremea, azi, 28 septembrie 2025

Pe parcursul zilei, norii vor fi prezenți temporar, iar ploile slabe vor apărea izolat în Banat, Crișana, Oltenia, vestul Transilvaniei și al Munteniei, dar și în zona montană. Vântul nu va crea probleme, urmând să bată slab până la moderat.

Maximele zilei vor oscila între 14 și 23 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții se vor situa între 4 și 14 grade. Izolat, dimineața și pe timpul nopții, se va forma ceață. Presiunea atmosferică va înregistra o scădere ușoară, însă va rămâne la valori mai mari decât cele normale. Odată cu lăsarea nopții, norii vor acoperi treptat întreaga țară și ploile se vor extinde local, cantitățile fiind reduse. La altitudini de peste 2000 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Prognoza pentru București

Capitala va avea parte de o zi răcoroasă. Cerul se va menține variabil până spre seară, când norii se vor aduna treptat, iar în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat, iar temperaturile se vor încadra între 21°C ziua și 10–11°C pe timpul nopții.

Vremea la munte

În zonele montane, aerul rece va fi mai resimțit. Norii vor apărea pe parcursul zilei și izolat vor aduce ploi slabe, în timp ce vântul va sufla slab și moderat. La altitudini mari, peste 2000 m, vor fi condiții de lapoviță și ninsoare.