Vremea 30 septembrie - Jumătate din țară este sub cod galben de ploi. Temperaturi scăzute

Ramane in vigoare atentionarea, cod galben, emisa ieri de ANM. Prin urmare, pana in aceasta dimineata in 23 de judete, vor fi averse insemnate cantitativ. Asadar, in vestul, centrul şi nordul ţarii, la deal şi la munte, cerul va fi noros şi vor fi perioade în care va ploua, iar prin acumulare cantitaţile de apa vor fi însemnate, acestea urmând a depaşi local 20...25 l/mp şi pe arii restrânse 30 l/mp. Trecator, în zona montana, la altitudini mai mari de 1800 m precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificari la munte, în special pe creste unde la rafala va sufla cu peste 80 km/h, iar local şi temporar, dar la viteze mai mici, în general de 55... 60 km/h, îndeosebi în regiunile sudice şi centrale. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 14 şi 22 de grade, cu cele mai coborâte valori în Maramureş şi în estul Transilvaniei, iar cele mai ridicate în Lunca Dunarii.***

In Bucuresti, cerul va avea înnorari, iar vântul va sufla moderat, cu intensificari temporare (cu viteze la rafale în jurul a 50 km/h). Temperatura maxima va fi de 19... 20 de grade.***

La munte, vremea va continua sa se raceasca uşor. Cerul va fi noros şi vor fi perioade în care va ploua, iar prin acumulare, cantitaţile de apa vor fi însemnate, acestea urmând sa depaseasca 25...35 l/mp şi pe arii restrânse 40...50 l/mp. La altitudini de peste 1800 m, temporar se vor semnala şi precipitaţii mixte. Vântul va prezenta intensificari, la altitudini mari, unde la rafala va sufla cu peste 80 km/h.***

La mare, vremea va fi relativ normala termic. Trecator vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat . Temperaturile maxime se vor încadra între 20 şi 22 de grade, iar cele minime între 13 şi 15 grade. Temperatura apei marii va avea valori cuprinse între 19 şi 21 de grade.