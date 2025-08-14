În Capitală, vremea va fi caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 34°C.

La munte, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice vor fi în creștere, cu precădere în masivele vestice. Cerul va fi variabil, iar În Carpații Orientali, după-amiaza vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. max va atinge 30 grade la stana de vale.

Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor fi între 27 și 30°C, iar temperatura apei mării va fi de 25–26°C.