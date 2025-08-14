Vremea 14 august. România, lovită de un noi val de CANICULĂ: unde va fi cel mai cald astăzi

Astăzi, în Maramureș, Crișana, Banat, mare parte din Transilvania și în vestul și sudul Olteniei, temperaturile vor fi deosebit de ridicate. Local, vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. În restul țării, vremea va fi caldă, iar canicula se va manifesta izolat în sud-vestul Munteniei. În Carpații Orientali, după-amiaza vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. În restul zonelor, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi de 27–29°C pe litoral și de până la 37°C în Câmpia de Vest.

În Capitală, vremea va fi caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 34°C.

La munte, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice vor fi în creștere, cu precădere în masivele vestice. Cerul va fi variabil, iar În Carpații Orientali, după-amiaza vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. max va atinge 30 grade la stana de vale.

Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor fi între 27 și 30°C, iar temperatura apei mării va fi de 25–26°C. 