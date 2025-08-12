Vremea 12 august. România, în plin val de caniculă: maximele vor ajunge la 35 de grade

Vremea 12 august. România, în plin val de caniculă: maximele vor ajunge la 35 de grade
Vremea 12 august. România, în plin val de caniculă: maximele vor ajunge la 35 de grade

Astăzi, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sudul Banatului și al Olteniei, precum și în sud-vestul Transilvaniei și al Munteniei, izolat va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat și un indice de temperatura umezeala ce va atinge pragul critic de 80. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud. Maximele vor fi între 25 și 35 de grade.

În Capitală, valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Maxima va fi în jur de 32 de grade.

La munte, vreme caldă, cer variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când izolat vor fi posibile ploi scurte. Vânt slab și moderat, cu intensificări ușoare în Munții Banatului, mai ales noaptea. 

Pe litoral, temperaturile vor scădea față de intervalul precedent, apropiindu-se de valorile normale. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 29 de grade, iar temperatura apei mării va fi de 24...26 de grade. 