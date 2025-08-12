În Capitală, valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Maxima va fi în jur de 32 de grade.

La munte, vreme caldă, cer variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când izolat vor fi posibile ploi scurte. Vânt slab și moderat, cu intensificări ușoare în Munții Banatului, mai ales noaptea.

Pe litoral, temperaturile vor scădea față de intervalul precedent, apropiindu-se de valorile normale. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 29 de grade, iar temperatura apei mării va fi de 24...26 de grade.