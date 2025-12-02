În estul țării, cerul va fi mai mult acoperit, cu înnorări persistente, în timp ce în restul regiunilor nebulozitatea va fi temporară. Spre a doua parte a intervalului, în vest sunt așteptate ploi slabe sau burniță, iar la altitudini mari, pe crestele montane, vor apărea precipitații mixte.

Un element important al prognozei îl reprezintă ceața, care va fi prezentă în prima parte a zilei și pe timpul nopții, în special în zonele joase din vest și sud, favorizând apariția nebulozității stratiforme și reducerea vizibilității.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în sud-vestul țării sunt posibile intensificări temporare în a doua parte a intervalului, cu rafale de 40–50 km/h.

Din punct de vedere termic, temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 12 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -2 grade, în timp ce valorile maxime ale nopții vor ajunge la 7 grade.

În Capitală, cerul va fi temporar noros, cu ceață și nebulozitate joasă mai ales dimineața și din nou pe timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 10 grade Celsius, iar minima se va situa între 2 și 3 grade, menținând o vreme rece, dar relativ stabilă.