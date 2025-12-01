Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane. Dimineața va fi ceață pe suprafețe mici, mai ales în regiunile intracarpatice, iar noaptea pe arii mai extinse, în special în vest și sud. Temperaturile maxime vor varia între 4 și 14 grade, iar minimele între -3 și 6 grade.

București

Cerul va avea înnorări temporare, cu condiții de ploaie slabă trecătoare în primele ore. Noaptea se va forma ceață, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile se vor situa între 1…3 grade la minima și în jur de 9 grade la maxima.

Tendințe pentru începutul lunii decembrie

Primele zile din decembrie aduc o încălzire ușoară a vremii, cu temperaturi care pot atinge sau depăși ușor pragul de 10°C în mai multe regiuni. Deși Soarele va străbate printre nori, vremea va rămâne în general mohorâtă.

Dimineața va fi ceață în multe zone, iar din miercuri sunt așteptate ploi slabe în sud-vest și local în restul țării.

Iarna va fi prezentă doar în zonele înalte de munte, unde ocazional va ninge slab.