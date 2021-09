"Astazi, ne asteapta o vreme in general frumoasa ca aspect, desi, in zonele de munte si in partea de nord a teritoriului mai sunt de asteptat ploi slabe, dar temperaturile se mentin destul de scazute in mare parte a teritoriului, mai ales in jumatatea de nord. Temperaturile vor porni de la 19 grade in Moldova, in general se vor situa pana inspre 22 de grade in jumatatea de nord a teritoriului, vor ajunge spre 26-27 de grade in sudul tarii, in Oltenia sunt de asteptat valorile cele mai ridicate si 24 de grade la Bucuresti. Maine, valori termice destul de comparabile cu ce asteptam azi. In noptile viitoare, insa, si mai ales in prima parte a saptamanii care urmeaza vom simti o scadere de temperatura mai ales in zonele depresionare. De dimineata, in estul Transilvaniei s-au inregistrat doar 2-3 grade si in noptile viitoare nu mai sunt de asteptat temperaturi mai mari de 11-12 grade, la nivelul intregii tari", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Florinela Georgescu, director al secției de meteorologie operațională din cadrul ANM.

"Ca precipitatii, maine, pe partea de nord, nord-est pot sa fie ceva mai multe duminica, in regiunile estice, Moldova, Dobrogea. Temperaturile vor fi in scadere. Luni, in Moldova, maximele nu vor mai depasi 16-17 grade", a mai spus meteorologul.

"La mare, mai bine va fi maine, duminica e posibil sa ploua. Temperaturile vor ajunge la 22-24 de grade. La munte, trecem mai ales in zona inalta, nopti cu temperaturi in jurul valorii de 0 grade, dar ca aspect va fi in general bine saptamana viitoare cand, in ciuda temperaturilor scazute, vremea va fi frumoasa", a explicat Florinela Georgescu.