Potrivit datelor furnizate de companiile de asigurări membre ale UNSAR, peste 700 de dosare de daună au fost deschise în ultimele trei săptămâni, iar 94% dintre acestea vizează locuințele și bunurile personale, se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România .

2025, an record de dosare de pagube provocate de fenomene meteo

În primele șase luni ale anului 2025, companiile membre UNSAR au primit peste 8.200 de notificări de daune în baza polițelor de asigurare pentru locuințe și companii. Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, a subliniat faptul că „fenomenele meteo extreme pot genera pierderi semnificative pentru gospodării și companii”, iar o asigurare dedicată joacă un rol crucial în gestionarea acestor situații.

Furtunile afectează, anual, mii de locuințe

În ultimii 16 ani, aproximativ 43.000 de locuințe au fost afectate de furtuni, ceea ce înseamnă o medie de 2.700 de proprietăți avariate anual – echivalentul unei comune întregi. În acest interval, companiile membre UNSAR au achitat despăgubiri de 168 milioane lei pentru daune provocate de fenomene meteo extreme. Organizația reamintește importanța raportării rapide a daunelor pentru activarea protecției oferite de polițele de asigurare.