Fenomenul meteorologic, care s-a intensificat rapid până la categoria 3 din 5, este descris de meteorologi drept cel mai periculos uragan din ultimii ani pentru regiunea Caraibelor.

Melissa atinge coastele Jamaicăi: vânturi uriașe și valuri de furtună

Potrivit Centrului Național pentru Uragane al Statelor Unite (NHC), Melissa se afla sâmbătă seara la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Kingston, deplasându-se lent, dar cu o putere în creștere. Vânturile maxime susținute au atins 185 km/h, iar specialiștii avertizează că uraganul ar putea ajunge la categoria 4, ceea ce înseamnă daune catastrofale.

În capitala Kingston, autoritățile au închis Aeroportul Internațional Norman Manley, iar zborurile de pe întreaga insulă au fost suspendate până la o nouă notificare. De asemenea, au fost activate peste 650 de adăposturi pentru populație, în timp ce echipele de intervenție distribuie alimente și apă potabilă celor evacuați.

„Depozitele sunt aprovizionate, iar voluntarii sunt pregătiți să intervină în orice moment”, a declarat ministrul jamaican al securității civile, într-o conferință de presă de urgență.

Haiti și Republica Dominicană, primele victime ale uraganului

Înainte de a ajunge în Jamaica, Melissa a lovit sudul insulei Hispaniola, lăsând în urmă cel puțin patru morți – trei în Haiti și unul în Republica Dominicană. O altă persoană este dată dispărută.

În Haiti, localnicii din orașul Les Cayes descriu scene dramatice.

„Marea ne-a luat casa. Am venit la școală pentru adăpost, dar nu avem ce să le dăm copiilor să mănânce. Cerem ajutor”, a declarat o femeie pentru postul național de televiziune.

În Republica Dominicană, uraganul a avariat aproape 200 de locuințe, a distrus rețele de alimentare cu apă și a izolat peste 20 de comunități. Peste 500.000 de oameni au rămas fără acces la apă potabilă, iar drumurile principale sunt acoperite de alunecări de teren și copaci căzuți.

Cuba se pregătește pentru impactul iminent

Conform prognozelor NHC, Melissa urmează să se deplaseze spre Cuba în următoarele zile. Guvernul cubanez a emis deja alerte de uragan pentru provinciile Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo și Holguin, recomandând populației să-și asigure proviziile și să rămână în interior.

Meteorologii estimează că sistemul va aduce până la 75 de centimetri de precipitații în Jamaica și sudul insulei Hispaniola — cantități suficiente pentru a provoca inundații fulgerătoare și alunecări de teren majore.

O furtună cu evoluție neobișnuit de rapidă

Specialiștii avertizează că Melissa este un exemplu de intensificare explozivă, fenomen prin care o furtună tropicală își dublează forța într-un interval foarte scurt.

„Melissa s-a format ca o depresiune tropicală în urmă cu doar trei zile, iar acum are caracteristicile unui uragan major. Creșterea temperaturii oceanelor joacă un rol direct în această accelerare”, a explicat meteorologul american Michael Brennan, directorul NHC.

Situația rămâne critică

Autoritățile din Jamaica au avertizat că următoarele 48 de ore vor fi „extrem de dificile”, în condițiile în care ploaia continuă neîntrerupt, iar rafalele de vânt depășesc uneori 200 km/h.

Premierul jamaican a cerut populației să nu iasă din locuințe și a declarat stare de urgență în mai multe regiuni de coastă. „Fiecare viață salvată contează. Ne confruntăm cu o furtună de o intensitate rară”, a spus acesta într-un mesaj televizat.