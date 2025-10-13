Trei decese suplimentare au fost înregistrate faţă de bilanţul anterior, care era de 44 de morţi, statele cu cele mai multe decese şi pagube materiale fiind Hidalgo, Puebla şi Veracruz, a precizat Ministerul Securităţii într-un comunicat.

Alte treizeci şi nouă de persoane sunt date în continuare dispărute. Autorităţile locale estimează, totuși, că unele cazuri ar putea fi legate de prăbuşirea reţelei de telecomunicaţii în satele din zonele îndepărtate.

Bilanț tragic după ploile torențiale din Mexic: 47 de morți și 9 persoane dispărute/ Profimedia

„Multe drumuri sunt încă impracticabile, iar unele localităţi rămân inaccesibile. Astăzi, au fost organizate poduri aeriene pentru a transporta alimente şi apă potabilă”, a declarat preşedintele țării, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum s-a deplasat cu un elicopter militar în trei dintre localităţile afectate, unde s-a angajat faţă de locuitori să le acorde ajutor financiar.

Mexicul a fost lovit de ploi deosebit de abundente de la începutul anului, cu precipitații record în capitala New Mexico. Meteorologii au transmis că aceste precipitații intense sunt o urmare a decalării anotimpurilor.