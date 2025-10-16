Mină de aur din Venezuela, inundată

Echipele de intervenție, formate din servicii de urgență și personal militar, depun eforturi pentru recuperarea tuturor victimelor.

Oficialii au anunțat instalarea unui post de comandament pentru coordonarea operațiunilor de recuperare a supraviețuitorilor.

Oficialii investighează în aceste momente cauzele exacte ale accidentului și evaluează măsurile necesare pentru prevenirea situațiilor similare în viitor.