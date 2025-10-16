Mină de aur din Venezuela, inundată
Echipele de intervenție, formate din servicii de urgență și personal militar, depun eforturi pentru recuperarea tuturor victimelor.
Oficialii au anunțat instalarea unui post de comandament pentru coordonarea operațiunilor de recuperare a supraviețuitorilor.
Oficialii investighează în aceste momente cauzele exacte ale accidentului și evaluează măsurile necesare pentru prevenirea situațiilor similare în viitor.
Tragedia minera en el Callao por fuertes lluvias inundando la Mina Cuatro Esquina. Dejó 12 fallecidos atrapados en los túneles. Autoridades ya están trabando en recuperación de los cuerpos. Se inició achiques. La minería es un trabajo de alto riesgo en Venezuela. @freddyzur pic.twitter.com/aUqn5HecQz— rcalcina1944 (@ROSINACALCINA3) October 14, 2025