"Incepand de astazi si pana in weekend, vom observa o ameliorare semnificativa a vremii. Vorbim despre o incalzire in toata tara. Temperaturile vor fi usor mai ridicate decat normalul perioadei", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Șerban.

Astazi, in toate regiunile se vor inregistra temperaturi maxime de pana la 10 grade. Maine, vom avea maxime intre 13-14 grade si 18-19, in vestul si sud-vestul teritoriului, iar in weekend si in sudul tarii.

In plus, in urmatoarele nopti, mai spune meteorologul, temperaturile minime vor creste si vor deveni preponderent pozitive.

"Vin si ploile, dinspre vest catre est, in toate regiunile, sambata ne asteptam si la descarcari electrice", a mai spus Alina Șerban.