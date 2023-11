Banat

Pe parcursul primei săptămâni, regimul termic va fi caracterizat de alternanţe importante între zile cu valori apropiate şi sub cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 5 - 7 grade şi minime între -1 şi 1 grad, mediat regional, mai scăzute în special în jurul datei de 29 noiembrie (maxime de 2 - 3 grade şi minime de la -5 la -4 grade) şi perioade cu vreme mai caldă decât în mod obişnuit, cel mai probabil în 1-2 decembrie, când se vor atinge ziua 10 - 12 grade şi noaptea nu vor coborî sub 3 - 4 grade. Pentru cea de-a doua parte a intervalului este estimată o evoluţie mai constantă a temperaturilor care se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice primei decade a lunii decembrie, respectiv minime nocturne negative.

Regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în prima săptămână, când vor fi perioade în care precipitaţiile vor fi frecvente şi însemnate cantitativ, cu probabilitate mai mare în 28 noiembrie şi 2 decembrie când vor predomina ploile. În restul zilelor din interval, se vor semnala precipitaţii mixte, cu caracter temporar.

Crişana

În prima săptămână, vor fi alternanţe importante între zile cu valori apropiate şi sub cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 4 - 6 grade şi minime de -2 grade şi un grad, mediat regional, mai scăzute în special în jurul datei de 29 noiembrie (maxime de 1 - 3 grade şi minime de la -6 la -4 grade) şi perioade cu vreme mai caldă decât în mod obişnuit, cel mai probabil în 1-2 decembrie, când se vor atinge ziua 9 - 11 grade şi noaptea nu vor coborî sub 3 - 4 grade. Pentru cea de-a doua parte a intervalului este estimată o evoluţie mai constantă a temperaturilor care vor fi în general apropiate de cele climatologic specifice primei decade a lunii decembrie (minime nocturne negative în toată regiunea).

Regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în prima săptămână, când vor fi perioade în care precipitaţiile se vor semnala pe arii extinse şi vor fi local însemnate cantitativ, cu probabilitate mai mare în zilele de 28 noiembrie şi 2 decembrie când vor predomina ploile. În restul zilelor din interval, vor fi precipitaţii mixte, cu caracter temporar.

Transilvania

În prima parte a intervalului, regimul termic va fi caracterizat de alternanţe importante între zile, cu valori apropiate şi sub cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 0 - 6 grade şi minime între -4 şi 0 grade, mediat regional, mai scăzute în special în jurul datei de 29 noiembrie (maxime de 0 - 2 grade şi minime între -9 şi -5 grade) şi perioade cu vreme mai caldă decât în mod obişnuit, cel mai probabil pe 1 şi 2 decembrie, când ziua se vor atinge 8 - 12 grade şi noaptea nu vor coborî sub un grad. În a doua parte a intervalului este estimată o evoluţie mai constantă a temperaturilor care se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice primei decade a lunii decembrie, respectiv maxime uşor pozitive şi minime nocturne negative, în medie de la -5 la -3 grade.

Din punct de vedere al precipitaţiilor, acestea vor înregistra un excedent, cu precădere în prima săptămână, când vor fi perioade în care precipitaţiile vor fi frecvente şi local moderate cantitativ, cu probabilitate mare în 28 noiembrie şi 1 - 2 decembrie când se vor semnala şi ploi. În restul zilelor din interval, vor fi mai ales ninsori şi lapoviţă cu caracter local şi temporar.

Maramureș

Pe parcursul primei săptămâni de prognoză, regimul termic va fi caracterizat de alternanţe importante între zile cu valori apropiate şi sub cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 3 - 4 grade, respectiv minime de la -3 la 0 grade, mediat regional, mai scăzute în special în jurul datei de 29 noiembrie (maxime de aproximativ 0 grade şi minime între -7 şi -4 grade) şi perioade cu vreme mai caldă decât în mod obişnuit, cel mai probabil în perioada 1 - 2 decembrie, când ziua se vor atinge 6 - 8 grade şi noaptea se vor încadra între un grad şi 3 grade. Pentru cea de-a doua parte a intervalului este estimată o evoluţie mai constantă a temperaturilor care se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice primei decade a lunii decembrie, respectiv maxime uşor pozitive şi minime nocturne negative, în medie de la -3 la -2 grade.

În prima săptămână vor fi perioade în care precipitaţiile vor fi frecvente şi local mai însemnate cantitativ, cu probabilitate mare în 28 noiembrie şi pe 1 - 2 decembrie, când vor predomina ploile. În restul zilelor din interval, se vor semnala precipitaţii cu caracter temporar, sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Moldova

Intervalul va debuta cu vreme rece. În medie, se vor înregistra temperaturi maxime de cel mult 3 grade, iar minimele vor coborî spre -7 grade, iar în celelalte zile valori apropiate de norme. În perioada 1 - 2 decembrie, valorile termice se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei, cu 8 - 12 grade ziua, şi 2 - 5 grade noaptea, mediat regional. În cea de-a doua săptămână este estimat un regim termic cu oscilaţii mai mici de la o zi la alta şi apropiat de cel normal, la începutul lunii decembrie, respectiv minime negative, ce coboară la -5 grade, în medie.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel mediu climatologic al perioadei, cu precipitaţii temporare, local moderate cantitativ, sub formă de lapoviţă şi ninsoare, dar cu intervale în care se vor semnala şi ploi, cel mai probabil pe data de 28 noiembrie, dar şi în jurul zilei de 2 decembrie.

Dobrogea

Din data de 28 noiembrie, temperaturile vor creşte semnificativ şi se vor situa în general peste cele climatologic specifice perioadei, cu maxime de 7 - 10 grade şi minime de 2 - 5 grade, uşor mai mici (în jurul a zero grade) în dimineţile de 28 şi 30 noiembrie. Abateri pozitive foarte mari faţă de norme sunt estimate şi pentru zilele de 1 şi 2 decembrie. În a doua săptămână, tendinţa este de răcire treptată, cu valori ce se vor apropia de mediile multianuale. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în 28 noiembrie şi în 3 decembrie, iar după data de 4 decembrie, temporar, vor fi precipitaţii mixte.

Muntenia

Din 28 noiembrie şi până în 3 decembrie, temperaturile vor fi în creştere în cea mai mare parte regiunii, astfel că se vor situa în majoritatea zilelor peste cele climatologic specifice acestei perioade din an, cu maxime de 6 - 11 grade şi minime de la -1 grad şi 4 grade, mediat regional, iar abateri pozitive semnificative faţă de norme sunt estimate pentru zilele de 1 şi 2 decembrie. Săptămâna viitoare, tendinţa este de răcire treptată, cu valori ce se vor apropia de mediile multianuale.

Va ploua pe arii relativ extinse în 28 noiembrie şi local în 2 şi 3 decembrie, însă ulterior va creşte probabilitatea să se semnaleze precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă sau ninsoare).

Oltenia

Vremea va fi rece pe data de 28 noiembrie (maxime de 2 - 4 grade, în medie), iar în celelalte zile ale primei săptămâni valorile termice diurne vor fi apropiate de norme şi chiar peste acestea în 1 şi 2 decembrie. Alternanţe termice vor fi şi în regimul termic nocturn, cele mai mici minime urmând a se înregistra în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, cu valori între -7 şi -4 grade, mediat regional, cu cele mai ridicate temperaturi din 1 spre 2 decembrie. În a doua săptămână, tendinţa este de răcire treptată, cu valori ce se vor apropia de mediile multianuale.

Precipitaţii mai frecvente şi posibil mai însemnate cantitativ (predominat ploi la câmpie şi mixte în zona deluroasă) vor fi la începutul intervalului, însă va ploua pe alocuri şi în jurul datei de 2 decembrie. În partea a doua a intervalului de referinţă se vor semnala temporar precipitaţii mixte.

Cum va fi vremea la munte

Prima săptămână a intervalului de prognoză, va fi caracterizată de oscilaţii semnificative în regimul termic. Vor fi perioade în care vremea va fi rece, geroasă noaptea, în special în din 29 spre 30 noiembrie, cu maxime în medie de la -6 grade până la 1 grad, respectiv minime între -14 şi -10 grade. Vor fi şi zile în care, mai ales la altitudini de sub 1.500 de metri, temperaturile se vor situa peste cele normale (cu precădere în zilele de 1 şi 2 decembrie). Ulterior, din 4 decembrie, este estimată răcirea vremii, cu un regim termic ce se va situa în general în jurul celui climatologic specific la începutul iernii calendaristice.

Probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ mare pe tot parcursul intervalului. În majoritatea zilelor vor predomina ninsorile, însă în perioadele cu temperaturi mai ridicate (28 noiembrie, 1 şi 2 decembrie) se vor semnala şi ploi, îndeosebi la înălţimi de sub 1.500 de metri.