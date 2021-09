Realitatea PLUS

Cantităţile de apă vor depăşi local 15...20 l/mp, iar în Munţii Apuseni şi în Carpaţii Orientali, izolat 35...40 l/mp. Vor fi condiţii de grindină. În restul teritoriului vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, cerul variabil, iar manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe alocuri în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificări în toate regiunile, în special la munte, unde la rafală se vor depăşi viteze de 70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 23 şi 33 de grade, cu cele mai ridicate in extremitatea sudica. Dimineaţa izolat se va forma ceaţă.

In capitala, vremea va fi caldă. 15-17 grade dimineata, spre 13 grade in zona preoreseneasca si in jur de 29 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară când va creşte probabilitatea pentru averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.

La munte, vremea va fi în general instabilã, iar valorile termice mai scãzute decât în intervalul precedent. Cerul va avea înnorãri temporar accentuate şi se vor semnala averse şi descãrcãri electrice. Cantitãţile de apã vor depãşi local 15...20 l/mp, iar în Munţii Apuseni şi în Carpaţii Orientali, izolat 35...40 l/mp şi vor fi condiţii de grindinã. Vântul va avea local şi temporar intensificãri, cu rafale de peste 70 km/h.

La mare, vremea va fi caldă, astfel temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 25 de grade, iar cele minime între 19 şi 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare spre seară şi noaptea. Îndeosebi în timpul nopţii, trecător, vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare după-amiaza şi noaptea (viteze la rafală, în general de 45 - 55 km/h). Temperatura apei mării va avea valori de 20...22 de grade.