Avertizarea de tip nowcasting anunţă vânt puternic, pentru zonele de munte aflate la o altitudine de peste 1.800 de metri. Se preconizează faptul că rafalele de vânt vor depăşi 140 de kilometri pe oră, iar avertizarea este valabilă până la miezul nopţii, potrivit news.ro.

Și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj a fost emis mesaj RO-Alert, iar instituţia monitorizează fenomenele meteorologice, fiind pregătită să gestioneze eventualele situaţii de urgenţă cauzate de vântul puternic. Până la ora transmiterii acestei ştiri, ISU Cluj nu a primit apeluri din partea cetăţenilor afectaţi de furtună.

Codul roşu meteorologic a fost emis după ce, de la ora 21:00, zona montană a judeţului Cluj se afla sub avertizare Cod portocaliu, valabilă până la ora 2:00, şi care anunţa vânt care va ajunge, la rafală la viteze de 120-140 de kilometri pe oră.