COD GALBEN

Valabil de la: 31-10-2022 ora 8:00 până la: 31-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Cluj: Huedin, Gilău, Florești, Săvădisla, Căpușu Mare, Petreștii de Jos, Izvoru Crișului;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 31-10-2022 ora 7:45 până la: 31-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Alba: Blaj, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Șpring, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Ohaba, Cenade, Doștat;

Județul Braşov: Făgăraș, Hoghiz, Mândra, Voila, Șercaia, Comana, Viștea, Ucea, Părău, Ungra, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș;

Județul Sibiu: Agnita, Șeica Mare, Roșia, Ocna Sibiului, Axente Sever, Slimnic, Loamneș, Păuca, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Vurpăr, Alțina, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Ludoș, Marpod;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 100 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 31-10-2022 ora 7:30 până la: 31-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Prigor, Sichevița, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Gârnic, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici;



Se va semnala: local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 31-10-2022 ora 7:00 până la: 31-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Bihor: Beiuș, Ștei, Buntești, Holod, Pomezeu, Pietroasa, Finiș, Lunca, Drăgănești, Rieni, Șoimi, Remetea, Vașcău, Câmpani, Curățele, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Cărpinet, Răbăgani, Tărcaia, Căbești, Căpâlna, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos, Pocola, Sâmbăta;



Se va semnala: local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 31-10-2022 ora 6:00 până la: 31-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Ocna Mureș, Teiuș, Săsciori, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă, Daia Română, Stremț, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Berghin, Noșlac, Gârbova, Câlnic, Rădești, Cut, Blandiana;

Județul Sibiu: Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Miercurea Sibiului, Racovița, Porumbacu de Jos, Orlat, Cristian, Șura Mare, Arpașu de Jos, Șura Mică, Poplaca, Apoldu de Jos, Cârța;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 100 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 31-10-2022 ora 5:15 până la: 31-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Harghita: zona depresionară;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 100 m.