ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 august, ora 10 – 24 august, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50...60 km/h și pe arii restrânse de 70...80 km/h.

Notă: local și temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30...45 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).