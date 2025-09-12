INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 02
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului
Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 22
Fenomene vizate: averse însemnate cantitativ
Zone afectate: nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei
În nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.