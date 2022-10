COD GALBEN

Valabil de la: 29-10-2022 ora 8:00 până la: 29-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Alba: zona joasă;

Județul Covasna: zona depresionară;

Județul Braşov: zona joasă;

Județul Braşov: zona depresionară;

Județul Mureş: zona joasă;

Județul Sibiu: zona joasă;



Se va semnal: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 29-10-2022 ora 8:00 până la: 29-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Bâlteni, Bălești, Plopșoru, Drăguțești, Scoarța, Fărcășești, Dănești, Urdari, Telești, Bălănești;



Se va semnala: local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 29-10-2022 ora 6:45 până la: 29-10-2022 ora 9:00



In zona: Județul Constanta: zona continentala;

Județul Tulcea: zona continentala;



Se va semnala: local și temporar ceaţă, care determină vizibilitate scăzută sub 200 m şi izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 29-10-2022 ora 6:40 până la: 29-10-2022 ora 11:00



In zona: Județul Hunedoara: Deva, Simeria, Băița, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Geoagiu, Vețel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Vorța, Burjuc, Cârjiți;



Se va semnala: local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 29-10-2022 ora 6:00 până la: 29-10-2022 ora 11:00



In zona: Județul Arad: zona joasă;

Județul Bihor: zona joasă;

Județul Timiş: zona joasă;



Se va semnala: local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 29-10-2022 ora 6:00 până la: 29-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Harghita: zona depresionară;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.