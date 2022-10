COD GALBEN

Valabil de la: 16-10-2022 ora 9:00 până la: 16-10-2022 ora 11:00



In zona: Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Viișoara, Tritenii de Jos, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mociu, Mintiu Gherlii, Sic, Călărași, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Cornești, Dăbâca, Geaca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Ploscoș;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la: 16-10-2022 ora 8:50 până la: 16-10-2022 ora 11:00



In zona : Județul Braşov: Făgăraș, Șinca, Mândra, Voila, Șercaia, Viștea, Ucea, Beclean;



Se va semnala: ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m