COD GALBEN

Valabil de la: 14-10-2022 ora 7:15 până la: 14-10-2022 ora 10:00



In zona: Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Dăbâca;

Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus, Lozna;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Petru Rareș, Uriu, Ciceu - Mihăiești;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 14-10-2022 ora 8:45 până la: 14-10-2022 ora 10:30



In zona: Județul Braşov: Brașov, Făgăraș, Săcele, Codlea, Râșnov, Tărlungeni, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Șinca, Sânpetru, Mândra, Voila, Șercaia, Viștea, Ucea, Părău, Beclean;

Județul Mureş: Târgu Mureș, Târnăveni, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Gornești, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Reghin, Glodeni, Sânpaul, Sântana de Mureș, Petelea, Ogra, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Cucerdea, Bogata, Livezeni;

Județul Sibiu: Sibiu, Mediaș, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Copșa Mică, Șelimbăr, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Racovița, Porumbacu de Jos, Cristian, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Micăsasa, Blăjel, Șura Mică, Boița, Tilișca, Apoldu de Jos, Cârța;



Se va semnala: local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.