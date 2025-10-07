Neobișnuit pentru această perioadă a anului este intensitatea ploilor, care depășește semnificativ media lunii octombrie, cu zone în care cantitățile de apă vor fi de 2–3 ori mai mari decât aceste valori.

"Pentru Capitală, cantitatea maximă de precipitații înregistrată vreodată a fost de 77,6 l/mp, în 2 octombrie 2005, iar prin ceea ce urmează în această noapte și mâine până la ora 15:00 este posibil să se atingă și chiar să se depășească această cantitate," a explicat Elena Mateescu.

O premieră în istoria meteorologică a României

De asemenea, specialista ANM a mai afirmat că "este pentru prima dată când ANM activează două coduri roșii de precipitații în octombrie," luna de toamnă cunoscută drept cea mai stabilă din punct de vedere meteorologic și cu medii de precipitații mult mai mici.

Pe de altă parte, a afirmat Elena Mateescu, în zona de câmpie din sudul țării, ploile abundente vor ajuta la diminuarea deficitului cronic de apă din sol.