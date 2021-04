"Când vine vorba de decizii nu mereu sunt perfect înțelese, dar între a nu lua o decizie și după a da o explicație de ce am lăsat oameni fără ingrijiri și a supăra și a creea o platformă de atacuri politice, printr-o decizie care salvează vieți, eu aleg decizia de a suporta consecințele, îmi pare rău cu disconfortul creeat, dacă ne-am întoarce în timp și ar trebui să luăm o decizie aș lua-o din nou la fel in situatia in care suntem și poate acum am învățat mai multe pe partea de evacuare a unui spital," a afirmat Raed Arafat, într-o postare pe Facebook.