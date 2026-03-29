Scandal uriaș pe ordonanța concedierilor din administrație. Sorin Grindeanu: ”Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară”-VIDEO

Scandal uriaț pe reforma care trimite acasă aproximativ 13.000 de oameni din administrația locală. Președintele PSD îl critică din nou pe Ilie Bolojan și susține că ordonanța adoptată nu este reformă. Sorin Grindeanu spune că este doar o bucurie bolnavă a unor de a concedia oameni și de a le reduce salarii. 

„Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma este, în primul rând, legată de servicii publice. Poți să dau toți angajații unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e: mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetățeni? Eu spun că nu!

Dacă vorbim de reforma administrației publice locale, păi atunci trebuie să vorbim poate și de comasări de UAT-uri, de digitalizare... atunci de-abia vorbim de reforme. Până atunci vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora, de a concedia oameni și de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este, pur și simplu, o concediere în masă”, a declarat Sorin Grindeanu. 

 

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la 
https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026