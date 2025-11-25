Avertismente ignorate timp de decenii

„Excelențele voastre,

Încercăm să reparăm pagube făcute de politicieni ignoranți. Ca și când securitatea a 450 de milioane de cetățeni europeni ar fi un moft. Acest Parlament a afirmat în 2011 că dependența de materiile critice ne pune în pericol. Povestea a început demult, dar n-a existat viziune. În 92, liderul Chinei, Deng Xiaoping, a spus: Orientul Mijlociu are petrolul, China are pământurile rare. A fost startul transformării unui monopol într-un mijloc de presiune. În 2000, rapoartele SUA arătau că dependența de China crește riscul de securitate. Avertisment ignorat de Clinton. În 2010, China a înjumătățit exportul către Japonia. Prețurile au explodat, Obama s-a speriat, dar era târziu: China controla 95% din producție și avea o armă geopolitică. Ce-am făcut noi? Green Deal cu măsuri ce îngenuncheau industria dependentă oricum de materiale critice chinezești.

Ignorăm prea des că UE-SUA luptă cu un binom pervers: China + Rusia. Democrație și libertate versus dictatură și sclavie.

România mea are pământuri conținând metale rare dar culmea ironiei refuză de ani buni să le exploateze. De ce? De frică sau lipsă de viziune. Sau pentru că, poate, nu este lăsată.”, a declarat Rareș Bogdan.