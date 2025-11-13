„Dacă un student de anul întâi ar citi concluziile Consiliului pe Competitivitate, ar observa că liderii europeni cer o schimbare radicală — o adevărată revoluție la temelia pieței unice. Iar întrebarea firească este: ce făcea Comisia Europeană în tot acest timp?”, a spus Rareș Bogdan.

Liderul delegației române din PPE a enumerat o serie de crize succesive – în industrie, agricultură, energie, medicamente și locuri de muncă – pe care, spune el, Comisia le-a tratat reactiv, nu preventiv. „Suntem mereu în situația tradițională în care reacționăm după catastrofă, nu o prevenim”, a subliniat europarlamentarul.

Bogdan a cerut mai multă transparență în luarea deciziilor europene, afirmând că ședințele Consiliului ar trebui să fie publice, iar compromisurile politice să nu se facă „peste capul cetățenilor”.

„Transparența, competența, colaborarea și respectul pentru cetățeanul european sunt adevăratele soluții împotriva extremismului”, a adăugat el.

În finalul intervenției, Rareș Bogdan a făcut apel la conducerea Comisiei Europene:

„Coborâți din turnul de fildeș, doamnă von der Leyen, și veniți printre oamenii din Bruxelles și din întreaga Europă. De prea multe ori preocupările Comisiei nu sunt cele ale cetățeanului european.”