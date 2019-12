Lovitură sub centură pentru Secția Specială de cercetare a magistraților. Adina Florea se retrage

Adina Florea a decis joi să își retragă candidatura de la șefia SIIJ, informează Realitatea Plus. În condițiile în care noua putere a pus tunurile pe Secția specială, contestată masiv de instituțiile europene și de corpul magistraților, retragerea lui Florea pare semnalul dat pentru desființarea de facto a instituției.

Deși a câștigat concursul la CSM, în urmă cu șase luni, pentru a conduce Secția Specială, validarea Adinei Florea a fost refuzată de 7 ori, din diverse motive procedurale, în special prin lipsa de cvorum a procurorilor de la CSM.

Informaţia a fost confirmată ulterior de CSM.

”Doamna procuror Adina Florea a formulat cerere de retragere a candidaturii din procedura numirii in funcţia de conducere din cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, ca urmare a concursului susţinut”, a precizat instituţia.

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a declarat, luni seară, că nu se poate lua curând o decizie privind Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, pentru că este în curs de derulare procedura de consultare a magistraților, dar că Executivul va ”opera” asupra secției prin acte normative ”fără niciun dubiu”.

„Cea de-a doua măsură foarte importantă, legată de Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, am spus că nu poate fi luată în acest moment, deci în luna decembrie, pentru că este în curs un proces de consultare a magistraţilor în sistemul judiciar pe care l-a iniţiat Ministerul Justiţiei şi, pe de-o parte, nu avem formal un punct de vedere, un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că încă nici n-am trimis acolo un proiect. (…) Faptul că vom intra să ‘operăm’ asupra secţiei speciale prin acte normative, evident, nu e niciun dubiu. E în programul de guvernare al PNL, a fost reafirmat de către mine la audierile de la Parlament, în urma cărora de altfel am obţinut votul în comisiile reunite ale Parlamentului, numai că vrem s-o facem ca la carte”, a spus Predoiu la Digi24.