La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj CBRN. Pompierii au constatat că hala, în care erau depozitate materiale plastice și europaleți, ardea pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

Operațiunea este dificilă, întrucât construcția din panouri sandwich prezintă risc de prăbușire. „La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă și degajare mare de fum”, au transmis oficial reprezentanții ISU Argeș.

Situația la fața locului

Până în acest moment, nu au fost identificate victime. Incendiul a fost localizat, însă misiunea rămâne în dinamică, pompierii continuând să acționeze pentru lichidarea completă a focului și pentru a preveni extinderea acestuia.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul și să evalueze pagubele produse. Hala afectată riscă să se prăbușească parțial din cauza structurii compromise de flăcări.

