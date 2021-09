Firea acuză partidele din Guvern că fac totul pentru parvenirea lor și nimic pentru oameni.

”Hienele se sfâșie între ele! Au mințit românii, pentru a ajunge la putere, unii au și furat, au promis soluții miraculoase pentru toate problemele tării și orașelor - inclusiv în Capitală -, și, în mai puțin de un an, și-au dat arama pe față!

E totul pentru ei, pentru parvenirea lor! Nu e nimic pentru oameni!

Dacă cei de la USR - Plus amenințau cu ieșirea de la guvernare când NU s-au majorat alocațiile copiilor potrivit legii, și a pensiilor, sau îi cereau demisia din funcția de primar general lui Nicușor Dan, când a oprit plățile de supraviețuire pentru persoanele cu dizabilități, gravide etc și când a blocat toate șantierele de dezvoltare din București, poate își mai spălau obrazul de “noua speranță în politică”.

Dar așa, pe ciolan, urâtă este și se vede “lupta de idei”!”, a scris Firea pe Facebook.

Citește și: ”Stelian Ion, după ce a fost demis: Premierul și-a semnat propria plecare. Care este ”miza nevăzută” a revocării sale”