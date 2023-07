WhatsApp, aplicația de mesagerie preferată de români, a picat în plină noapte

WhatsApp, cea mai populară aplicație de mesagerie instant din România și din lume, a avut o cădere majoră în seara zilei de miercuri, 19 iulie 2023. Zeci de mii de utilizatori nu au putut trimite sau primi mesaje, nu s-au putut conecta la server și nu au putut folosi versiunea web a serviciului.

Ce s-a întâmplat cu WhatsApp?

Problemele cu WhatsApp au început în jurul orei 23:00, când mulți utilizatori au observat că nu mai pot comunica prin aplicație. Pe site-ul downdetector.ro, unde oamenii pot raporta probleme sau erori de comunicare la diferite servicii și aplicații online, până la ora 23:30, erau înregistrate peste 4.500 de raportări privind aplicația WhatsApp.

Utilizatorii români nu au fost singurii afectați de această întrerupere. Pe rețelele de socializare, oameni din diferite țări, precum SUA, Kenya, Columbia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Uganda, Zambia, Pakistan, Italia, Argentina, Bangladesh, Ghana sau Puerto Rico au semnalat că nu mai pot folosi WhatsApp.

Încă nu se cunosc motivele pentru care WhatsApp a picat și nici cât timp va dura până la remedierea situației. Compania care deține aplicația, Meta Platforms (fosta Facebook), nu a făcut nicio declarație oficială pe acest subiect. Cea mai recentă postare pe Facebook, Instagram și Twitter a WhatsApp este de la 22:50 și promovează un nou pachet de stickere pe care să le folosești în aplicație.

Ce este WhatsApp și cum funcționează?

WhatsApp este o aplicație de mesagerie instant care permite utilizatorilor să trimită și să primească mesaje text, audio, video și imagini prin internet. Aplicația este gratuită și oferă și servicii de apelare vocală și video.

WhatsApp funcționează pe baza unui număr de telefon mobil și se sincronizează cu agenda telefonică a utilizatorului. Aplicația este disponibilă pentru Android, iOS și Windows Phone. De asemenea, există o versiune web a serviciului, care se poate accesa prin scanarea unui cod QR pe site-ul web.whatsapp.com.

WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații de mesagerie din lume, cu peste 2 miliarde de utilizatori activi lunar. În România, potrivit unui studiu realizat în 2020 de IAB Europe și Ipsos MORI, WhatsApp este cea mai populară aplicație de socializare, cu un grad de penetrare de 77% în rândul populației online.

WhatsApp se remarcă prin faptul că oferă o comunicare sigură și privată între utilizatori. Toate mesajele trimise prin WhatsApp sunt criptate end-to-end, ceea ce înseamnă că nimeni nu le poate intercepta sau accesa conținutul lor.

Ce alternative există pentru WhatsApp?

În cazul în care WhatsApp nu funcționează sau dacă vrei să încerci alte aplicații de mesagerie instant, există mai multe opțiuni disponibile pe piață. Iată câteva dintre cele mai cunoscute:

- Telegram: o aplicație similară cu WhatsApp, care oferă criptare end-to-end și posibilitatea de a crea grupuri cu până la 200.000 de membri. Telegram are și o funcție unică numită canale, care permite difuzarea de mesaje către un număr nelimitat de abonați.

- Signal: o aplicație care pune accent pe securitate și confidențialitate. Signal folosește un protocol avansat de criptare și nu colectează date despre utilizatori. Signal permite și trimiterea de mesaje care se șterg automat după un timp stabilit.

- Viber: o aplicație care oferă mesagerie instant, apeluri vocale și video, stickere și jocuri. Viber are și o funcție numită comunități, care permite crearea de grupuri cu până la 1 miliard de membri.

- Messenger: o aplicație care face parte din ecosistemul Meta Platforms și care permite comunicarea cu prietenii de pe Facebook. Messenger oferă mesagerie instant, apeluri vocale și video, stickere, filtre și jocuri. Messenger are și o funcție numită rooms, care permite crearea de camere video cu până la 50 de participanți.