Compania fondată de Elon Musk a transmis că incidentul a fost provocat de o „anomalie majoră” apărută în timpul unei proceduri de testare la sol. „O zonă de siguranță a fost activată în jurul standului de testare, iar întregul personal este în afara oricărui pericol”, au precizat reprezentanții SpaceX pe rețeaua X.

Racheta Starship este cea mai mare și mai puternică lansată vreodată de om, având dimensiuni comparabile cu un bloc de peste 40 de etaje. Aceasta joacă un rol esențial atât în planurile lui Elon Musk de colonizare a planetei Marte, cât și în misiunile NASA pentru revenirea pe Lună, prin programul Artemis.

Deși SpaceX a reușit recent o lansare care a dus Starship în spațiu, vehiculul a fost pierdut în timpul revenirii, explodând înainte de aterizare. Anterior, alte două lansări, din ianuarie și martie, s-au soldat cu distrugerea treptei superioare la începutul zborului, ceea ce a dus la ploi de resturi deasupra Mării Caraibilor, însă fără daune semnificative.

În pofida eșecurilor repetate, Elon Musk rămâne optimist. După explozia din luna mai, miliardarul a declarat că următoarele trei teste vor avea loc la intervale de aproximativ trei până la patru săptămâni, semnalând un ritm accelerat al campaniei de testare.

SpaceX consideră că fiecare eșec reprezintă o oportunitate de învățare și perfecționare a tehnologiei. În acest moment, compania lucrează la o versiune îmbunătățită a Starship, care va fi folosită atât în misiunile NASA, cât și în explorarea planetei Marte.

Ancheta privind cauza exactă a exploziei de la sol este în curs, iar inginerii SpaceX analizează toate datele colectate în timpul testului pentru a preveni incidente similare în viitor.

