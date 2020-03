Vintilă e categoric: ”Vom vorbi despre titlu când o să câștigăm meciuri!”

Vicecampioana s-a încurcat în deplasarea de la Botoșani, scor 2-2. Dennis Man și Olaru au marcat pentru FCSB, iar Marko Dugandzic a reușit o ”dublă” pentru FC Botoșani.

Bogdan Argeș Vintilă este dezamăgit de faptul că elevii săi nu au reușit să câștige meciul, însă anunță că prestația jucătorilor l-a mulțumit.

”Din păcate nu am reușit să câștigăm. Am făcut o a doua repriză nu foarte reușită. Jucătorii s-au sacrificat, însă nu am mai reușit să marcăm. Egalul nu ne ajută, dar ne dă speranțe pentru viitor. Echipa are valoare, a demonstrat. Singurul lucru care le lipsește este golul.

Am reușit să marcăm două goluri frumoase și am primit. Îmi pare foarte rău. Meritau să câștige. Suntem într-o săptămână cu trei jocuri. Noi ne bazăm pe Adrian Petre. Tănase se descurca și în față. Jocul a fost bun. Trebuie să strângem rândurile. Vom vorbi despre titlu când câștigăm.” a declarat Bogdan Argeș Vintilă.

