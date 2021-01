VIDEO | Povestea emoţionantă a unei românce! A vrut să se lase de sport, dar acum merge la Jocurile Olimpice

Maria Holbură a lăsat în spate momentul în care a vrut să se retragă din gimnastică, şi-a învins anumite probleme şi s-a calificat la Olimpiadă.

Într-un moment dificil pentru gimnastica românească, sportiva de 20 de ani a prins un bilet pentru Tokyo la individual compus. Vestea a lăsat-o fără cuvinte pe Maria Holbură, care a vrut să renunţe la gmnastică în 2019, iar prima persoană pe care a anunţat-o cu lacrimi în ochi a fost mama ei.

„Sunt foarte mândră de mine că nu am renunțat. Am vrut să renunț la gimnastică, am avut mai multe probleme și de sănătate și pur și simplu nu am mai vrut să continui. Am zis să ajut echipa la mondialul acela și pur și simplu așa s-a întâmplat.

Nu știam dacă e adevărat… Mi-a spus toată lumea că eu sunt singura calificată la Olimpiadă și doar eu pot să mă duc acolo. Prima dată am sunat-o pe mama și a început să plângă, am plâns și eu pentru calificarea aceasta și mi-a părut și foarte rău că nu am reușit a doua oară cu echipa.“, a mărturisit aceasta.

