Asta pentru că contestația depusă de Sabrina Voinea a fost respinsă de TAS, iar mama ei a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Și președintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu a avut o reacție în urma decizie istorice.

Ana Maria Bărbosu a reacționat după ce și-a recuperat medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta spune că se afla cu familia când a primit vestea de la antrenorii săi și a ținut să le mulțumească celor care s-au implicat să îi facă dreptate.

„Nici măcar nu am știut cum să reacționez. M-a sunat antrenorul meu de la club și m-a întrebat dacă am văzut. Nu am știut despre ce e vorba și atunci am realizat decizia. A fost o medalie mult mai muncită de data asta, fără sprijinul antrenorilor care au contestat și a persoanelor care ne-au ajutat nu ar fi fost posibilă această medalie.”, a zis Ana Maria Bărbosu.

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv, a transmis și el un mesaj după decizia istorică de la TAS. ”Asta a fost o concluzie clară. Sunt foarte multe probleme de arbitraj. Ne dorim ca la Jocurile Olimpice să nu mai fie sportivi nedreptăţiţi”, a spus Covaliu.

Sabrina Voinea se retrage după ce contestația i-a fost iar respinsă

În schimb, contestația depusă de Sabrina Voinea a fost respinsă, iar Camelia Voinea, mama gimnastei care îi este și antrenoare, a anunțat că se vor retrage din gimnastică. ”Plâng întruna. Mi-a venit rău când am primit vestea. Nici eu, nici Sabrina nu mai vrem să auzim de gimnastică. Nu suntem bine, Sabrina s-a închis în camera și plânge.”

Nici reacția Nadiei Comăneci nu a întârziat să apară. Marea gimnastă i-a transmis Sabrinei Voinea că îi dăruiește medalia câștigată de ea la Montreal.

„Eu îi dau Sabrinei medalia mea de bronz la Montreal. Mă bucur pentru ea. Sunt bucuroasă pentru Ana, o felicit pe Sabrina. Mă bucur pentru felicitarea lor și la echipă.”, a zis Nadia Comăneci.

Federația Română de Gimnastică a anunțat că arbitrii i-au dat câștig de cauză Anei Maria Bărbosu, după contestația făcută. Ana Maria Bărbosu urcă, astfel, pe locul trei, iar sportiva americancă Jordan Chiles se alege cu locul 5. Forul internațional a respins solicitările Sabrinei Voinea.