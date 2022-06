Fotbalistul australian Neil Kerley a murit, miercuri după-amiază, într-un tragic accident de mașină. Jucătorul este o legenda fotbalului SA și a fost și membrul Hall of Fame. Avea 88 de ani.

Tragicul anunț a fost făcut public de comunitatea fotbalului din Australia de Sud. Aceștia plâng moartea legendei.

Fostul fotbalistul a murit după ce s-a prăbușit cu mașina, în timp ce tracta o remorcă, miercuri după-amiază.

Kerley, născut Donald Neil Kerley, a jucat 265 de jocuri și a antrenat 628 de jocuri. Majoritatea meciurilor sale ca jucător au fost la West Adelaide, unde a fost de patru ori cel mai bun și mai corect.

În unele dintre meciurile sale pentru South Adelaide și Glenelg, a fost căpitan-antrenor în anii 1960.

Kerley, supranumit Knuckles, King și Kerls, a jucat de 32 pentru Australia de Sud – inclusiv de șase ori ca căpitan și și-a încheiat cariera ca membru Australian Football Hall of Fame și South Australian Football Hall of Fame.

Cariera de jucător a lui Kerley a durat 17 ani, în timp ce timpul său ca antrenor a durat zeci de ani.

Este singurul antrenor SANFL care a câștigat funcții de premier la mai multe cluburi de-a lungul a trei decenii. A fost și selecționer pentru echipa All Australian.

