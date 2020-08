”Super-Simo” luptă pentru finala de la Praga! Halep – Begu, duel românesc în semifinale

Simona Halep a ajuns până în semifinalele turneului din capitala Cehiei după ce a trecut pe rând de Polona Hercog, Barbora Krecikova și Magdalena Frech.

“Sunt fericită că joc din ce în ce mai bine. Nu a fost uşor nici pentru ea, a avut un meci greu şi ieri. Am lovit mingea mai puternic, am deschis terenul mai bine, am închis bine punctele cu voleuri. A fost bine, fiindcă mingea venea mai uşor decât ieri, a trebuit doar să fiu acolo şi să fiu mai agresivă”, declarase Simona după sucescul facil în fața polonezei.

Este prima competiție după întreruperea provocată de pandemia de coronavirus la care constănțeanca a ales să ia parte. În penultimul act al competiției, Halep va întâlni o altă româncă. Irina Begu a obținut biletul pentru semifinale abia astăzi după ce meciul ei din sferturil de finală nu s-a putut încheia ieri, din cauza ploii.

Begu s-a duelat cu spanioloaica Sara Sorribes Tormo, de care a dispus în trei seturi. Anterior, numărul 82 WTA le-a mai învins la Praga pe Anastasija Sevastova și pe Leonie Kung. De șase ori s-au întâlnit în circuitul WTA, Halep și Begu, iar de fiecare dată câștigătoarea de la Wimbledon s-a impus. Ultima confruntare directă a avut loc în 2018, la Shenzen.

