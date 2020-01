Prima reacţie a Simonei Halep după calificarea în semifinalele Australian Open

Simona Halep va juca în semifinalele Australian Open cu Garbine Muguruza. Meciul va avea loc joi dimineaţă.

Garbine Muguruza (32 WTA) a învins-o în această dimineaţă pe Anastasia Pavliucenkova (30 WTA), în două seturi, scor 7-5, 6-3.

După ce a obţinut calificarea în semifinalele Australian Open, Simona Halep a spus că se simte excelent la Melbourne şi apoi s-a referit la antrenorul Daren Cahill.

"E o plăcere să joc aici, în Australia! Vă mulțumesc tuturor și mă bucur că pot să joc cel mai bun tenis al meu. M-am simțit minunat pe teren astăzi, mi-am simțit jocul și am fost puternică pe picioare. Am știut cum să joc împotriva ei și am rămas concentrată.

Am lucrat mai mult în presezon, pentru prima dată am petrecut o perioadă mai îndelungată departe de casă. Am simțit că mă pot concentra pe ceea ce trebuie să fac în fiecare zi, fără pauză. A însemnat foarte mult pentru mine această pregătire în startul anului și mă simt mult mai puternică decât în trecut.

Darren Cahill e o persoană foarte importantă pentru mine. De când l-am cunoscut, acum 4-5 ani, am lucrat din greu la atitudinea mea, la jocul meu, iar astăzi sunt în primul rând o persoană mai bună, apoi o jucătoare mai bună. Vreau să-i mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-a oferit. E un om minunat și comunicarea este facilă, mă înțelege, face totul să fie mai ușor", a spus Simona Halep, conform realitateasportiva.net.