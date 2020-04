Peter Bonetti, portarul de legendă al lui Chelsea, a murit

Site-ul oficial al gruparii londoneze a fost cel care a anuntat aceasta veste trista.

Portarul englez a fost poreclit de-a lungul anilor "Pisica", gratie reflexelor sale uriase. In toata cariera, Bonetti a strans 729 de partide in tricoul lui Chelsea in anii 60 si 70 si ocupa astfel un prestigios loc 2 all-time pentru "The Blues", dupa Ron Harris.

El a fost selectionat si de 7 ori pentru nationala Albionului, fiind al doilea portar de la Cupa Mondiala din 1966, cucerita de nationala engleza.

Bonetti a mai evoluat si pentru gruparile St.Louis Stars, Dundee United si Woking.