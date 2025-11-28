Cum s-a produs incidentul?

Totul a început la bordul unui avion, unde femeia a manifestat un comportament agresiv. Însoțitorii de zbor au încercat fără succes să o calmeze, situația escaladând rapid. În acel moment, ofițerii solicitați să intervină au încercat să o coboare din aeronavă, însă sportiva, în vârstă de 39 de ani și cunoscută pentru palmaresul ei impresionant în boxul irlandez, i-a atacat. Cei doi polițiști nu au reușit să o imobilizeze și au suferit mai multe răni, fiind ulterior nevoiți să își ia concediu medical.

Luptătoarea a fost reținută și a petrecut noaptea într-o celulă, însă ulterior a fost eliberată. Autoritățile o cercetează în continuare, iar acuzațiile pe care le-ar putea primi prevăd o pedeapsă de până la patru ani de închisoare.

Femeia în cauză este Sinead Kavanagh, născută în 1986 la Dublin. Ea concurează la categoria pană în Bellator MMA, una dintre cele mai cunoscute organizații de profil din lume. Înainte de a păși în octogon, Kavanagh a fost de cinci ori campioană națională la box în Irlanda. Supranumită „KO” datorită stilului său ofensiv, sportiva s-a antrenat în aceeași sală cu celebrul Conor McGregor, care i-a susținut evoluția și i-a crescut notorietatea pe scena europeană a MMA-ului.