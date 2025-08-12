Probleme pentru Monica Seles

Într-un interviu acordat Associated Press, Seles, acum în vârstă de 51 de ani, a mărturisit că a decis să facă public diagnosticul înaintea startului US Open, cu speranța de a atrage atenția asupra impactului bolii și a nevoii de sprijin pentru cercetare.

Primele semne au apărut pe teren, în timpul unor meciuri amicale cu copii și prieteni. „Îmi scăpau mingile. Uneori vedeam două în loc de una. A fost momentul în care am înțeles că trebuie să caut răspunsuri. Mi-a luat timp să accept și să vorbesc despre asta, pentru că este o provocare zilnică”, a povestit fosta sportivă, naturalizată americană în 1994.

Retrasă din tenis în 2003, cu un palmares impresionant de 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, Seles spune că boala îi afectează nu doar vederea, ci și forța brațelor și picioarelor. „Chiar și să îmi usuc părul cu foehnul a devenit o sarcină grea”, a recunoscut ea.

Potrivit specialiștilor citați de AFM Téléthon, miastenia gravis poate apărea la orice vârstă, însă cel mai adesea debutează la adulți, înainte de 40 de ani, în 60% din cazuri. Afecțiunea se manifestă prin slăbiciune musculară accentuată de efort și ameliorată prin odihnă, simptomele fiind adesea mai severe seara. În jumătate dintre cazuri, debutul este ocular, cu tulburări de vedere, înainte ca alți mușchi să fie afectați. Evoluția este imprevizibilă, cu perioade de agravare și remisie, iar în faze severe, boala poate deveni amenințătoare pentru viață.