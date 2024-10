Mitică Dragomir, care a ocupat și funcția de deputat din partea PRM din 2000 până în 2008, crede că oricum Becali va ceda nervos în ședințele de plen ale Parlamentului în momente tensionate.

„Treaba lui, o avea vreun interes. După părerea mea nu face bine. Eu care am fost în politică atâția ani.De acum înainte îi vor scoate și ‘căcărezele’ de la oi ziariștii. Îți vor spune dacă sunt parfumate sau otrăvite. O să vedeți. Am senzația că lui Gigi Becali îi place. Îi place și să fie înjurat de presă. Să fugă de politică! Să fugă cât mai departe de politică. Are un scop, un scop pe care nu și-l va îndeplini. O să vedeți. Nu face nicio lege! PLUS DE ASTA ÎN PLEN CÂND IAU ĂIA CUVÂNTUL TE FAC SĂ FUGI DIN SALĂ, POLTIICA E GREA. Oricât de bun ar fi Gigi, are o vârstă în care va ceda nervos, care îl va împinge la a face greșeli, moment în care lumea îl va taxa. Pe Gigi nu poți să-l schimbi niciodată. Eu nu am crezut! Am crezut că vrea doar să îl ajute pe George Simion, pentru că sunt prieteni. Simion merită să fie sprijinit de un om cu notorietate.”, a declarat Mitică Dragomir.