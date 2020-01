Ministrul Sportului Ionuţ Stroe a anunțat noile măsuri privind controalele antidoping

"Astăzi a avut loc prima şedinţă grupului de lucru interministerial în vederea prevenirii, depistării şi combaterii dopajului în sport.

Am avut această iniţiativă pentru că din punctul nostru de vedere considerăm că este urgent necesar a interveni în acest domeniu, tocmai pentru a nu risca să transformăm într-un fenomen, sau să generalizăm aceste cazuri de dopaj în sportul românesc.

Aceste scandaluri de dopaj care reprezintă semnalul de alarmă pentru noi afectează imaginea sportului românesc şi imaginea acestei ţări. Din acest grup de lucru fac parte reprezentanţii ANAD, ai Ministerului Sănătăţii şi ai COSR. Din analiza pe care am făcut-o la prima întâlnire reies nişte cifre îngrijorătoare. În mod clar trebuie să încurajăm medicina sportivă, trebuie să motivăm studenţii din această zonă să profeseze în acest domeniu.

Este absolut necesară înfiinţarea de cabinete şi clinici de medicină sportivă pe lângă cluburi sportive, baze de antrenament şi orice fel de entitate sportivă. Am luat în discuţie posibilitatea de a introduce în legislaţie înfiinţarea acestor cabinete medicale. În ceea ce priveşte legislaţia, din analiza cifrelor am putut trage o concluzie, aceea că numărul acestor controale antidoping în ţară nu este suficient şi ne-ar bucura ca pe lângă efortul statului, să existe iniţiativă şi din partea cluburilor şi a federaţiilor.

Noi trebuie să ne aliniem normelor internaţionale, care ne impun un număr minim de probe pentru activitatea sportivă în România. Prin urmare vom cere opinia federaţiilor, a COSR-ului, ca să stabilim un număr minim de controale, pe care ei la rândul lor să le susţină, raportat bineînţeles la efortul statului.

Reprezentantii ministerului Sănătăţii să transmită medicilor obligaţia existenţei acestei acelei liste de substanţe interzise în toate cabinetele care oferă aceste servicii. Este o obligaţie legală, dar care din păcate este mai puţin respectată. Această listă trebuie transmisă urgent către toţi medicii şi cabinetele şi clinicile care oferă servicii în sportivilor. Astfel încât atunci când îţi intră pe uşă un sportiv să ştii foarte bine ce ai de făcut. Şi evident că alături de această listă trebuie să existe şi o lista procedurilor şi va ţine de cei care oferă aceste servicii", a declarat Stroe.