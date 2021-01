Haruț, primele cuvinte după ce a fost transferat la FCSB: “Nu mă gândesc la criticile patronului!”

“Roș-albaștrii” au terminat pe prima poziție anul 2020, dar acest lucru nu a fost suficient pentru Gigi Becali, care vrea să fie din nou protagonistul unei campanii spectaculoase de achiziții. După ce au reușit să realizeze mutarea lui Risto Radunovic de la Astra Giurgiu, bucureștenii au perfectat și transferul lui Denis Haruț de la FC Botoșani.

Fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani a vorbit pentru prima dată de când a apărut informația că a semnat cu FCSB și a mărturisit că în acest moment se află în cantonamentul celor de la Botoșani și așteaptă să primească actele pentru a le semna. Ulterior, noua achiziție a “roș-albaștrilor” a spus că nu va fi deranjat de eventualele critici ale patronului, iar acest lucru nu va reprezenta o problemă pentru el.

„Sunt în cantonament cu FC Botoşani. Aştept să văd actele pe care trebuie să le semnez, apoi vom vedea ce urmează. Este un pas înainte în cariera mea, sper să fie totul bine şi să-mi demonstrez valoarea şi calităţile.

Am jucat mai multe posturi, dar cel mai bine mă simt ca fundaş central. Cred că am jucat 15-16 meciuri ca fundaş central, anul trecut şi anul acesta. Eram într-o perioadă mai puţin favorabilă, am stat o perioadă de timp, dar am trecut peste şi lucrurile au mers bine. Mă bucur de ceea ce trăiesc acum, nu mai contează trecutul. Eu am avut mereu încredere în mine şi mă bucur că am avut această putere!”

